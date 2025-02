Proposta busca otimizar escoamento de grãos e reduzir custos logísticos Uma nova proposta, discutida por pesquisadores e especialistas do setor agropecuário, visa melhorar a eficiência do escoamento de grãos... Momento MT|Do R7 30/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h27 ) twitter

Uma nova proposta, discutida por pesquisadores e especialistas do setor agropecuário, visa melhorar a eficiência do escoamento de grãos no Brasil, um dos maiores desafios logísticos do país. A medida principal inclui a criação de um sistema de agendamento nos terminais para evitar congestionamentos e otimizar o fluxo de caminhões e cargas, com monitoramento desde as rodovias até o embarque nos navios. O objetivo é identificar gargalos na infraestrutura portuária e direcionar investimentos necessários para reduzir os custos logísticos, que impactam diretamente o preço final dos produtos. Para entender mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Primeira turma de técnico em cuidador de alunos com deficiência inicia estágio supervisionado em MT

