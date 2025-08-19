Logo R7.com
Proposta cria 330 funções comissionadas no Superior Tribunal de Justiça

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Projeto de Lei 3181/25, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cria 330 funções comissionadas para os 33 gabinetes de ministros do órgão. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

