Proposta de Lei do Mar aprovada na Câmara será destaque na Conferência da ONU sobre Oceanos O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, afirmou na quinta-feira (29) que o projeto de Lei do Mar (PL 6969/13), aprovado... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 14h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Papel do Brasil na 3ª Conferência dos Oceanos da ONU (UNOC3). Dep. Túlio Gadelha (REDE - PE) Momento MT

O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, afirmou na quinta-feira (29) que o projeto de Lei do Mar (PL 6969/13), aprovado pela Câmara dos Deputados nesta semana, reforça o papel do Parlamento na diplomacia ambiental global, às vésperas da Conferência da ONU sobre Oceanos (3ª UNOC), prevista para 9 a 13 de junho, na cidade francesa de Nice.

Para mais detalhes sobre essa importante aprovação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura paga salário com RGA e prêmio saúde movimentando R$ 76 milhões

Sorriso supera meta de investimento em saúde

Programação da Semana do Meio Ambiente contará com diversas atividades