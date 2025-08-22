Proposta de Sinop é aprovada para Conferência Nacional e conquista 3 vagas de delegados O município de Sinop saiu fortalecido da 6ª Conferência Estadual das Cidades, que ocorreu entre os dias 18 e 20 de agosto, na capital... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h59 ) twitter

O município de Sinop saiu fortalecido da 6ª Conferência Estadual das Cidades, que ocorreu entre os dias 18 e 20 de agosto, na capital matogrossense Cuiabá. Uma das propostas aprovadas na 2ª Conferência Municipal de julho foi, também, aprovada pela etapa estadual e será apreciada na etapa nacional. Sinop ainda obteve aprovação de três cadeiras de delegados que apreciarão as propostas em Brasília. A secretária de Planejamento Urbano e Habitação de Sinop, Scheila Pedroso, foi uma das eleitas delegada titular para o evento nacional. Ela representará a instituição pública. Wladimir Nascimento da União Sinopense das Associações Comunitárias, também foi eleito titular e representará os movimentos sociais do estado. Alexandra Berté, coordenadora do setor de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação foi eleita suplente de delegada do setor público. Para saber mais sobre essa conquista de Sinop e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Professores da rede municipal participam de formação sobre ensino da matemática em Sinop

