Proposta prevê a oferta de plantas medicinais nos serviços do SUS O Projeto de Lei 4084/24 prevê a implantação das chamadas Farmácias Vivas no Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de integrar...

Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share