Proposto por Chico Guarnieri, roteiro de visita técnica em locais turísticos é aprovado pela CICT A Comissão de Indústria, Comércio e Turismo (CICT) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou, nesta terça-feira (20), o roteiro... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h36 )

A Comissão de Indústria, Comércio e Turismo (CICT) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou, nesta terça-feira (20), o roteiro de visitas técnicas a localidades com potencial turístico, industrial e comercial no estado. A proposta, apresentada pelo deputado estadual Chico Guarnieri (PRD), tem como objetivo levantar informações que subsidiem a elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional.

