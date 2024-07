Proprietária de sorveteria em Colniza comemora melhora nos problemas respiratórios após asfaltamento da MT-170

As obras do Governo de Mato Grosso na MT-170, antiga BR-174, garantem o progresso da região noroeste do Estado. A mudança é refletida na vida de moradores que não precisam mais lidar com a poeira no dia a dia após a construção do asfalto, como na da proprietária de uma sorveteria na entrada de Colniza, Lindacir Inácio da Rocha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.