Momento MT |Do R7

Proprietário de veículo placa final 7 deve quitar o licenciamento até 31 de julho Dando sequência ao calendário de pagamento do Licenciamento ano 2025, os proprietários de veículos com placas final 7 devem efetuar...

Dando sequência ao calendário de pagamento do Licenciamento ano 2025, os proprietários de veículos com placas final 7 devem efetuar o pagamento da taxa até o dia 31 de julho, pelo site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br), na opção “Consulte Seu Veículo”, ou pelo aplicativo MT Cidadão.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: