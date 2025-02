Proprietários de terrenos baldios, sujos e habitações estão sendo notificados A Prefeitura de Rondonópolis iniciou uma força-tarefa para intensificar a fiscalização em terrenos baldios, sujos e habitações irregulares... Momento MT|Do R7 28/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 18h27 ) twitter

A Prefeitura de Rondonópolis iniciou uma força-tarefa para intensificar a fiscalização em terrenos baldios, sujos e habitações irregulares no município. A ação, que faz parte do planejamento estratégico de combate ao aumento das arboviroses (dengue e chikungunya) com base no mapeamento das áreas mais críticas, tem como objetivo notificar e multar proprietários que não mantêm seus terrenos e imóveis em conformidade com o Código de Postura Municipal.

Saiba mais sobre essa importante ação e como ela pode impactar a saúde pública em Rondonópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

