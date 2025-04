Proprietários de veículo placa final 4 devem quitar o Licenciamento até 30 de abril O pagamento do Licenciamento 2025 de veículos com placa final 4 deve ser efetuado até o próximo dia 30 de abril. A taxa pode ser emitida... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O pagamento do Licenciamento 2025 de veículos com placa final 4 deve ser efetuado até o próximo dia 30 de abril. A taxa pode ser emitida no site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br), na opção “Consulte Seu Veículo”, ou pelo aplicativo MT Cidadão.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para mais informações e não perca os prazos!

Leia Mais em Momento MT:

Plenário na Câmara reúne-se nesta terça-feira com 23 projetos em pauta

Reginaldo Teixeira, apontado como o melhor secretário de Abílio, receberá título de cidadão cuiabano

Estudo da Esalq alerta para micotoxinas no leite e aponta riscos à produção