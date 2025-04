Prorrogação de incentivos fiscais mantém preços baixos para a população mato-grossense”, afirma governador O governador Mauro Mendes afirmou, nesta quarta-feira (30.4) que a prorrogação do prazo dos incentivos fiscais para os setores atacadistas... Momento MT|Do R7 30/04/2025 - 15h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 15h41 ) twitter

O governador Mauro Mendes afirmou, nesta quarta-feira (30.4) que a prorrogação do prazo dos incentivos fiscais para os setores atacadistas, comércio, bares e restaurantes tem um alcance maior do que para as empresas: a de não aumentar os preços para a população mato-grossense. “Estamos mantendo a redução de carga tributária para o cidadão. Se eu cobro mais imposto, os empresários vão repassar o preço dos produtos e quem vai pagar essa conta é o povo mato-grossense. No final, isso é reduzir o custo das empresas, aumentar a competividade e gerar emprego. É o que nós estamos fazendo aqui: girar a roda no sentido positivo e trazer resultados para todos de Mato Grosso”, defendeu.

Saiba mais sobre como essa prorrogação impacta a economia local e os cidadãos mato-grossenses, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

