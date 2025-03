Protagonismo feminino é debatido no projeto Diálogos com a Sociedade A participação das mulheres no mercado de trabalho, assim como na política, em empresas e instituições públicas, tem aumentado, garantindo... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A participação das mulheres no mercado de trabalho, assim como na política, em empresas e instituições públicas, tem aumentado, garantindo mais representatividade. Esse avanço é fruto de conquistas históricas e lutas por igualdade. No entanto, desafios como a equidade salarial, a igualdade de oportunidades e a representatividade ainda persistem. Fechando a segunda semana do projeto Diálogos com a Sociedade, desenvolvido pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), o tema “Protagonismo Feminino: Oportunidades, Acessos e Igualdade” foi debatido nesta sexta-feira (21 de março).Entrevistada no estúdio de vidro, localizado no Pantanal Shopping, a promotora de Justiça Auxiliar da Corregedoria do MPMT, Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, que integra o Comitê de Promoção da Igualdade Institucional do Ministério Público de Mato Grosso, explicou a atuação do órgão na promoção da igualdade de gênero.“Inclusive, temos uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público para atuação sob a perspectiva de gênero, com o objetivo de fortalecer o combate à violência doméstica e familiar. Temos obtido muitos avanços, tanto internos, quanto externos, ampliando a participação feminina, inclusive com o poder de influenciar na atuação da instituição. Destaco também o trabalho da Ouvidoria das Mulheres, que recebe e encaminha denúncias em casos de violência. Além disso, temos o Espaço Caliandra e outros serviços especializados de atenção às mulheres vítimas e seus familiares.”A vereadora por Cuiabá, Paula Calil, que está em seu primeiro mandato e foi eleita presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, lembrou que, apesar dos avanços, ainda existem muitas barreiras que dificultam a equidade de gênero. Ela confidenciou que seu ingresso na política mato-grossense foi visto com desconfiança sendo alvo de críticas. Entre os desafios enfrentados, a vereadora destacou o trabalho do Legislativo em prol da ampliação da participação feminina na política e em cargos de liderança.“Promovemos a escuta ativa, acolhemos nossas servidoras, realizamos cursos e atividades. As mulheres têm vez e voz na Câmara de Cuiabá. Também seguimos trabalhando pela criação de políticas públicas que assegurem os direitos das mulheres. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais o cidadão da Câmara de Cuiabá”, afirmou a vereadora.Já a consultora de Recursos Humanos da empresa Energisa, Amanda Oliveira Vieira, que atua junto às lideranças nos processos estratégicos de gestão de pessoas e indicadores em um setor historicamente dominado por homens, destacou sua trajetória e apoio a projetos que capacitam outras mulheres.“Eu tive a oportunidade de exercer meu protagonismo como mulher, como líder, e cuidar das pessoas. É um trabalho contínuo na busca por equidade de gênero, mas é um desafio imenso para nós, mulheres. Precisamos dar continuidade a esse movimento, não apenas dentro de nossas instituições, mas também olhando para a sociedade como um todo, para fazer a diferença nessa história”, destacou. Saiba mais sobre este importante debate acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto inclui em lei federal prioridade de embarque em aviões para passageiro com deficiência

Várzea-grandense de 107 anos faz exames oftalmológicos pelo ‘Fila Zero’

Katiuscia visita Jardim Universitário e reforça compromisso com melhorias na infraestrutura