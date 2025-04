Protagonismo feminino no campo e desafios da violência: destaques da visita da primeira-dama de MT ao Show Safra A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, marcou presença no evento Show Safra Mulher, realizado na ultima sexta-feira (28),...

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, marcou presença no evento Show Safra Mulher, realizado na ultima sexta-feira (28), na sede da Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde. Em sua participação, Virginia enfatizou o protagonismo feminino no agronegócio, destacando a importância do movimento das Agroligadas e o impacto das mulheres no setor.

