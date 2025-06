Protocolo presencial no TCE-MT será realizado temporariamente na recepção do Edifício Marechal Rondon Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) informa que, a partir desta quinta-feira (26), o atendimento...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) informa que, a partir desta quinta-feira (26), o atendimento presencial do Núcleo de Expediente – que abrange as Gerências de Protocolo e de Processos Diligenciados – será realizado, temporariamente, na Recepção do Edifício Marechal Rondon, das 8h às 14h. A alteração se deve a obras de reforma e adequação no setor.

