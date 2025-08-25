Prouni: aberto prazo para participar da lista de espera Começou nesta segunda-feira, 25 de agosto, o prazo de manifestação de interesse em participar da lista de espera do Programa Universidade...

Começou nesta segunda-feira, 25 de agosto, o prazo de manifestação de interesse em participar da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2025. Podem participar todos os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou que foram reprovados por não formação de turma. O Ministério da Educação (MEC) receberá as manifestações até as 23h59 (horário de Brasília) de terça-feira (26), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

