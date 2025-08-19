Logo R7.com
Provas de redação e geometria reforçam Português e Matemática em escolas de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, lançou nesta terça-feira (19) o programa “ViraEduc 100...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, lançou nesta terça-feira (19) o programa “ViraEduc 100 Dias”, destinado a intensificar o ensino de Língua Portuguesa e Matemática em cada uma das 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica).

