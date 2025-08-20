PSF do Jardim Itália passa por reforma e ampliação
Atendimentos acontecem provisoriamente no Jardim Amazônia O Posto de Saúde da Família (PSF) do Jardim Itália está passando por uma...
Atendimentos acontecem provisoriamente no Jardim Amazônia Para saber mais sobre as melhorias no PSF do Jardim Itália e como isso impactará a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Atendimentos acontecem provisoriamente no Jardim Amazônia
Para saber mais sobre as melhorias no PSF do Jardim Itália e como isso impactará a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: