PSFs também garantem atendimento a pessoas infectadas

Diante do aumento de casos de dengue, chikungunya e zika na cidade, desde o final de 2024, a Prefeitura de Rondonópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem garantindo atendimento médico a todas as pessoas com sintomas dessas doenças nas mais de 60 unidades de saúde do Programa Saúde da Família (PSF) espalhadas pelos bairros. A medida vem garantindo uma diminuição no fluxo de pacientes em busca da UPA.

Saiba mais sobre como os PSFs estão ajudando a população no combate a essas doenças consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: