PSG goleia Inter Miami de Messi por 4 a 0 e avança às quartas do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Inter Miami de Lionel Messi e, neste domingo, aplicou uma goleada por 4 a 0 no Mercedes-Benz Stadium, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Os gols da vitória francesa foram marcados por João Neves (duas vezes), Avilés (contra) e Hakimi, garantindo vaga para o PSG nas quartas de final do torneio internacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa partida emocionante!

