Qualidade de suplementos alimentares é tema de debate na Câmara na próxima semana
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados discutirá, na próxima terça-feira (19), a qualidade e a fiscalização dos suplementos alimentares comercializados no Brasil. O debate atende a pedido do deputado Felipe Carreras (PSB-PE) e será realizado às 14 horas, no plenário 8.
