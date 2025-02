Qualidade dos grãos e incertezas no mercado pressionam preços De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o avanço da colheita da primeira safra de feijão no Brasil... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 27/01/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o avanço da colheita da primeira safra de feijão no Brasil tem enfrentado desafios relacionados à qualidade dos grãos. O Cepea, que realiza pesquisas sobre a economia agrícola no país, aponta que, devido às chuvas fortes em importantes regiões produtoras, muitos lotes apresentam defeitos e manchas, o que tem afetado a qualidade do produto. Como resultado, há uma oferta maior de grãos de qualidade inferior e uma oferta restrita de lotes de boa qualidade. Isso tem pressionado os preços, que seguem variando a cada dia. Para entender melhor como esses fatores estão impactando o mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Administração Municipal disponibiliza licitações da semana

Polícia Militar localiza e prende dois foragidos da Justiça por crimes de feminicídio

Traficante que atuava na modalidade delivery é preso em Matupá