Qualifica Lucas: inscrições para novos cursos começam no dia 27 de janeiro Com o objetivo de garantir a profissionalização gratuita para a população luverdense, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, em parceria... Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 23/01/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o objetivo de garantir a profissionalização gratuita para a população luverdense, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, em parceria com SENAI, abrirá na próxima segunda-feira (27) o período de inscrições para seis cursos. Confira os requisitos para cada um deles: Marceneiro de Móveis e Esquadrias – a partir dos 18 anos e ter o 6º ano do Ensino Fundamental; Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial – a partir 18 anos e ter o 5º ano do Ensino Fundamental; Mecânico de Motores Ciclo Diesel de Máquinas Agrícolas – a partir dos 18 anos e ter o Ensino Fundamental Completo; Mecânico de Usinagem Convencional – a partir dos 18 anos e ter o 6º ano do Ensino Fundamental; Operador de Processos de Distribuição Logística – a partir dos 16 anos e ter o Ensino Fundamental Completo; Torneiro Mecânico – a partir dos 18 anos e ter o Ensino Fundamental Completo. Todos os cursos serão realizados no período noturno. As aulas começarão no dia 10 de fevereiro, exceto a da turma de Mecânico de Usinagem Convencional, que começará no dia 10 de março. Saiba mais sobre como se inscrever e garantir sua vaga consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil promove mudanças em delegacias metropolitanas e amplia equipes de combate às facções criminosas

Grupo que atuava em roubos, sequestros e extorsão de vítimas é preso pela Polícia Civil em Rondonópolis

Prefeitura determina medição de obra no Contorno Leste