Qualifica + VG e rede de supermercado promovem seletiva de emprego em parceria

O Programa Qualifica + VG em parceria com a rede de Supermercados Comper estará promovendo no dia 28, no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS – unidade Santa Maria, uma seletiva de emprego com a oferta de mais de 100 vagas.

