Qualificação profissional: Três cursos gratuitos tiveram início em Lucas do Rio Verde nesta semana

Nesta semana, Lucas do Rio Verde deu mais um passo importante na formação profissional de seus moradores. Os cursos de Design de Sobrancelhas e Depilação Egípcia e Rotinas de Departamento Pessoal tiveram início na segunda-feira (14), seguidos pela abertura do curso de Assistente Administrativo, na terça-feira (15). As capacitações são ofertadas gratuitamente por meio do programa Senac Mais Oportunidades, uma parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e Habitação, e o Senac.

