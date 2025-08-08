Quando Brasília chacoalha, o tijolo não treme Menos sustos, mais estabilidade: por que os imóveis seguem como a escolha preferida dos investidores em tempos de incerteza Quando...

Menos sustos, mais estabilidade: por que os imóveis seguem como a escolha preferida dos investidores em tempos de incerteza Quando o cenário político esquenta, muitos investimentos ficam instáveis. Mas tem um que continua firme: o setor imobiliário. Com rendimento atrelado à inflação, risco menor e fluxo de caixa constante, imóveis — sejam físicos ou por meio de fundos — se consolidam como o verdadeiro porto-seguro em períodos turbulentos.

