“Quando o Governo de MT se envolve nas nossas necessidades, os resultados são mais efetivos”, afirma prefeito de Conquista D’Oeste O prefeito de Conquista D’Oeste, Odair José Vargas, afirmou que os investimentos do Governo de Mato Grosso têm trazido melhorias concretas... Momento MT|Do R7 22/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 22/03/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Conquista D’Oeste, Odair José Vargas, afirmou que os investimentos do Governo de Mato Grosso têm trazido melhorias concretas para o município. “Quando o Governo do Estado se envolve nas nossas necessidades, os resultados são mais efetivos e a população ganha com isso. Estamos felizes com essa parceria e queremos que ela se intensifique”, disse Odair durante a visita do vice-governador Otaviano Pivetta ao município, nesta sexta-feira (21.3).

Para mais detalhes sobre os investimentos e as melhorias na infraestrutura local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Secretaria de Saúde promove reunião estratégica para aprimorar atendimento

Mutirão recolhe 1,8 tonelada de lixo; secretário reforça apoio de moradores

Prefeitura e Sinfra-MT iniciam pavimentação no trecho da nova ponte sobre o Rio Cuiabá