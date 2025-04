Quase 900 alunas participam da abertura do Programa Siminina em Cuiabá A abertura oficial do Programa Siminina Cuiabá aconteceu nesta segunda-feira (31), com o objetivo de promover a inclusão social de...

Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 12h12 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share