Quatro Motoristas Presos em Ação da Lei Seca em Várzea Grande

Momento MT |Do R7

A 38ª edição da Operação Lei Seca em Várzea Grande resultou na prisão de quatro motoristas por embriaguez ao volante e 92 autos de infração de trânsito confeccionados. As abordagens ocorreram no fim da tarde deste domingo (18.08), na Rua da Guarita, no bairro Vila Arthur, em Várzea Grande.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.