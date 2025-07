Momento MT |Do R7

Quatro rodovias estaduais sob concessão passam por obras de recuperação

Quatro rodovias estaduais sob concessão em Mato Grosso estão, atualmente, em fase de recuperação do asfalto. A etapa está prevista nos contratos assinados entre o Governo do Estado e as empresas responsáveis pela administração das vias. A fase de recuperação é considerada uma grande reforma da malha viária e tem como objetivo corrigir falhas estruturais e funcionais, garantindo um novo padrão de qualidade, segurança e conforto aos usuários.

