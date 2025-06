Queda de poste interrompe fornecimento de energia na estação de captação O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) informa que, devido a manutenção na rede de energia elétrica da cidade realizada... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h37 ) twitter

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) informa que, devido a manutenção na rede de energia elétrica da cidade realizada pela Energisa, a produção de água foi comprometida na data de hoje. Essa situação afetou diretamente o funcionamento do sistema de captação, impactando na produção e distribuição de água. A Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, informou que está realizando os reparos necessários e que a previsão de restabelecimento da energia elétrica será feito até as 11h de hoje. O Sanear reforça que suas equipes permanecem de prontidão para retomar a operação assim que o fornecimento de energia for normalizado e conta com a compreensão da população. Para mais detalhes sobre a situação e os bairros afetados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende mulher com cocaína escondida em mala com fundo falso destinada ao Marrocos

