Queda do dólar pressiona exportações, mas reduz custos de produção no agronegócio A contínua desvalorização do dólar frente ao real agora em janeiro tem gerado impactos significativos para o agronegócio brasileiro...

Momento MT|Do R7 09/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 09/02/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share