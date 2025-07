Queijaria Monte Carmelo conquista duas medalhas de bronze em concurso nacional com mais de 2 mil queijos A qualidade da produção artesanal de Campo Novo do Parecis acaba de conquistar destaque nacional! A Queijaria Monte Carmelo, comandada...

A qualidade da produção artesanal de Campo Novo do Parecis acaba de conquistar destaque nacional! A Queijaria Monte Carmelo, comandada pela empreendedora Andréia, ao lado do esposo e de um colaborador, brilhou no Prêmio Queijo Brasil (PQB) 2025, recebendo duas medalhas de bronze em meio a uma competição acirrada que avaliou 2.292 queijos de todo o país, com um júri formado por 100 especialistas.

