“Queremos ajudar o pequeno produtor a se tornar grande e independente”, afirma secretária

18/08/2025 - 20h38

A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, afirmou, durante entrevista ao podcast MT Conectado, que o objetivo das ações e dos investimentos do Governo de Mato Grosso nos pequenos produtores é ajudá-los a se tornarem grandes e independentes. “Queremos pegar na mão do pequeno produtor, ajudar o produtor que precisa ser ajudado, para que chegue o momento em que ele possa se tornar independente, seguir sozinho e se tornar um grande produtor. Esse é o nosso objetivo dentro da Seaf”, afirmou a secretária. Para saber mais sobre as iniciativas do governo e como elas podem impactar a agricultura familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Ações da Gestão Fazendária geram arrecadação histórica em julho de 2025

