“Queremos colocar a cidade em outro patamar”, afirma Cláudio Ferreira

O prefeito Cláudio Ferreira avaliou o mutirão de limpeza no Córrego Piscina, realizado na manhã desta quinta-feira (5/6) em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, como o “start” de um novo momento que a gestão municipal vive, com a preocupação de Rondonópolis ser uma cidade sustentável e que respeita o presente e o futuro. “Queremos colocar a cidade em outro patamar de desenvolvimento”, afirma.

