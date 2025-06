Quinta edição do “Cultura em Ação: Conectando Artistas e Oportunidades” aborda Lei Rouanet e métodos para formatar projetos e captar recursos Após conhecer técnicas de elaboração de projetos para editais, tema da terceira edição do “Cultura em Ação: Conectando Artistas e Oportunidades... Momento MT|Do R7 13/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h57 ) twitter

Após conhecer técnicas de elaboração de projetos para editais, tema da terceira edição do “Cultura em Ação: Conectando Artistas e Oportunidades”, agora, o público rondonopolitano interessado no setor terá a oportunidade de, neste quinto encontro do programa da Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude, aprender sobre os trâmites da lei 8.313/91, também conhecida como Lei Rouanet, sua sistemática e mecânica de funcionamento para estimular a promoção e o incentivo a projetos culturais por pessoas físicas e jurídicas. O workshop “Como formatar projetos e captar recursos” acontece na próxima quarta-feira (18), das 19h às 21h, no Centro Cultural José Sobrinho.

