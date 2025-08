Quinta-feira é dia de Feira da Família em Várzea Grande Um dos grandes atrativos é a praça de alimentação, que além da sensação do momento – Morango do Amor – terá um cardápio com almoço... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 18h38 ) twitter

Um dos grandes atrativos é a praça de alimentação, que além da sensação do momento – Morango do Amor – terá um cardápio com almoço completo e lanches variados para quem trabalha na região ou quer aproveitar o dia com a família. Nesta quinta-feira, 7 de agosto, a praça em frente à Prefeitura de Várzea Grande será novamente palco da tradicional Feira da Família (F.A.M), que ocorre sempre na primeira quinta-feira de cada mês, das 8h às 18h. Mais do que um espaço de comercialização, a feira já se firmou como um ambiente de convivência, valorização da agricultura familiar e estímulo ao consumo consciente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra tudo sobre essa feira que é um verdadeiro ponto de encontro da comunidade!

