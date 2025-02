Momento MT |Do R7

Racing atropela o Botafogo e conquista a Recopa Sul-Americana Em uma noite de pouco brilho para o Botafogo, a equipe carioca foi superada novamente pelo Racing, desta vez por 2 a 0, no Estádio...

Em uma noite de pouco brilho para o Botafogo, a equipe carioca foi superada novamente pelo Racing, desta vez por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, ficando com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Com gols de Zaracho e Zuculini na etapa final, o time argentino fechou o placar agregado em 4 a 0, consolidando seu domínio sobre o Glorioso.

