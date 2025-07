Radar de Controle Público ganha módulos sobre contratos e situação fiscal dos municípios

Momento MT |Do R7

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) disponibilizou dois novos módulos no Sistema Radar de Controle Público: o Radar de Contratos e o de Situação Fiscal dos Municípios. Desenvolvidas pela Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação (SETI), as ferramentas ampliam a transparência, facilitam o controle social e reforçam a atuação preventiva do Tribunal na fiscalização das gestões municipais e estaduais.

