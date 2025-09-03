Rafa Kalimann exibe barriguinha de gravidez ao posar com looks justos: ‘Dump ‘
Rafa Kalimann, de 32 anos, recebeu elogios ao publicar novas fotos exibindo a barriguinha de gravidez nesta terça-feira (2), usando...
Rafa Kalimann, de 32 anos, recebeu elogios ao publicar novas fotos exibindo a barriguinha de gravidez nesta terça-feira (2), usando looks justus que evidenciaram ainda mais seu corpo. A apresentadora, que espera Zuza, sua filha com o cantor Nattan, há seis meses, posou ao lado de Ervilha, cãozinho que presenteou o namorado no aniversário deste ano.
