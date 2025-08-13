Rafa Kalimann exibe look casual em viagem a Orlando e exibe barriga saliente: ‘EUA’
Rafa Kalimann, de 32 anos, escolheu um look casual e estiloso para curtir sua viagem a Orlando, nos EUA. A apresentadora usou um cropped que mostrou a barriga, combinando com calça de cintura baixa. Rafa está grávida de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan. “Segundo dia”, escreveu ela no Instagram. Nattan contou que estavam fazendo o enxoval da filha. Em junho, Rafa falou sobre as mudanças na gravidez. “Desde que soube, aconteceram várias coisas… peguei ranço de celular. Muita gente falou que sentiu o mesmo e que passa, graças a Deus”, disse.
