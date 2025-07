Momento MT |Do R7

Rafa Kalimann rebate críticas compra de livros decorativos: ‘Narrativas distorcidas’ Rafa Kalimann, 32, lamentou nesta quarta-feira (30), as críticas que recebeu após o noivo, Nattan, 26, brincar dizendo que ela teria...

Rafa Kalimann, 32, lamentou nesta quarta-feira (30), as críticas que recebeu após o noivo, Nattan, 26, brincar dizendo que ela teria gasto R$ 10 mil em livros decorativos para a nova biblioteca do casal. Eles se preparam para se mudar de casa, e Rafa está grávida da primeira filha, Zuza. A fala do cantor repercutiu nas redes sociais e gerou ataques à influenciadora, chamada de fútil por alguns internautas. Rafa compartilhou alguns desses comentários em vídeo e desabafou sobre a repercussão exagerada.

Para saber mais sobre a reação de Rafa e os desdobramentos dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: