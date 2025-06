Rafael Yonekubo garante recursos para nova praça em Cuiabá Marco Túlio – Assessoria vereador Rafael Yonekubo O vereador Rafael Yonekubo viabilizou R$ 400 mil em emendas parlamentares para a... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marco Túlio – Assessoria vereador Rafael Yonekubo O vereador Rafael Yonekubo viabilizou R$ 400 mil em emendas parlamentares para a construção de uma praça no bairro Parque das Nações, em Cuiabá. Os recursos, articulados com os deputados estaduais Gilberto Cattani (PL) e Faissal Calil (Cidadania), reforçam o compromisso com áreas esquecidas da capital. Cada parlamentar destinou R$ 200 mil para a obra. A iniciativa, que atende a um antigo pedido da comunidade, prevê área verde, iluminação e espaço de lazer. O prefeito Abílio também abraçou a proposta, colocando a prefeitura como parceira ativa do projeto.



Saiba mais sobre essa importante conquista para a comunidade consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PAzinho agora conta com novo aparelho de raio-x

Governo de Mato Grosso lamenta falecimento do presidente do Ipem

PF deflagra operação que apura desvios de combustível