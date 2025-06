Rafaella Justus e amigas, celebram Dia dos Namorados com amigas: ‘Galentine´s Day’ Solteira, Rafaella Justus, de 15 anos, fez um jantar temático nesta quinta-feira (12), em pleno Dia dos Namorados, mas com suas amigas... Momento MT|Do R7 13/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 09h56 ) twitter

Solteira, Rafaella Justus faz jantar de Dia dos Namorados com amigas — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Solteira, Rafaella Justus, de 15 anos, fez um jantar temático nesta quinta-feira (12), em pleno Dia dos Namorados, mas com suas amigas. Chamado de Galentine´s Day (mistura de Valentine´s Day com gal, nomes da data e ‘garota’ em inglês), ela falou do momento Clube da Luluzinha, que contou com ajuda da mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

