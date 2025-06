Rafaella Santos curte férias com filho de Neymar e Carol na Espanha: ‘Merece’ Rafaella Santos, de 29 anos, mostrou nesta quinta-feira (26), que está aproveitando as férias europeias ao lado do sobrinho Davi Lucca...

Rafaella Santos, de 29 anos, mostrou nesta quinta-feira (26), que está aproveitando as férias europeias ao lado do sobrinho Davi Lucca, de 13 anos, filho de Neymar Jr. com Carol Dantas. A influenciadora publicou uma série de cliques dos passeios pela cidade de Barcelona, na Espanha, onde aparece ao lado do menino, da mãe dele e do atual marido de Carol, Vinicius Martinez.

