Rafaella Santos se declara à Helena, filha de Neymar em aniversário da menina: ‘Tutuca’

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, fez uma declaração para a sobrinha Helena, filha do craque e de Amanda Kimberlly, que completou um ano essa semana. Em um clique, Rafaela posou com a menina no colo e declarou todo seu amor pela pequena, nesta sexta-feira (4). A empresária não escondeu o grude que é com a menina, que além de sobrinha, é afilhada. Helena ganhou uma super festa em uma chácara reservado em Jundiaí, interior de São Paulono nesta quinta-feira (03), que recebeu familiares e amigos próximos dos pais.

