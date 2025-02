Momento MT |Do R7

Rainha da Rosas de Ouro ensaia com 600 penas de pavão e arrasa: ‘Carnaval 2025’ Em contagem regressiva para o Carnaval 2025, Ana Beatriz Godoi, rainha de bateria da Rosas de Ouro, agremiação paulistana, surpreendeu...

Em contagem regressiva para o Carnaval 2025, Ana Beatriz Godoi, rainha de bateria da Rosas de Ouro, agremiação paulistana, surpreendeu ao adentrar a avenida do samba neste domingo (16). Ela se inspirou no jogo do bicho e surgiu como ‘pavão’, um dos símbolos da loteria popular, em sua passagem pelo Anhembi. O enredo da escola é justamente sobre jogos e apostas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: