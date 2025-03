Ranalli anuncia homenagem a militares que abateram líderes do CV acusados de extorquir comerciantes na Capital 20/03/2025 Ranalli anuncia homenagem a militares que abateram líderes do CV acusados de extorquir comerciantes na Capital Da Assessoria...

O vereador policial federal Ranalli (PL) parabenizou a operação Acqua Lícita do GAECO, que culminou no abate de dois criminosos do Comando Vermelho na região do bairro 1º de Março, na Capital. Os dois bandidos participavam de um esquema de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa que prejudicava comerciantes de água mineral, aumentando os preços para os consumidores.

Para mais detalhes sobre essa importante homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: