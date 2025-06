Ranalli apresenta moção de repúdio contra médico que mantinha menor como escrava sexual em Canarana Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli A Câmara de Cuiabá votará na próxima quinta-feira (05) uma moção de repúdio... Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 17h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h38 ) twitter

Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli A Câmara de Cuiabá votará na próxima quinta-feira (05) uma moção de repúdio apresentada pelo vereador Rafael Ranalli (PL) contra o médico e vereador da cidade de Canarana Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa (PL), de 39 anos. O vereador foi preso em flagrante no último sábado (31) por suspeita abuso infantil e ainda possuir vasto material de pornografia de menores. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que ele estaria se relacionando com uma adolescente e a submetendo à prática de “escravidão sexual”. Ele se valia da atividade como médico para ter acesso às vítimas, principalmente em situações de vulnerabilidade.



