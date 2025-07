Ranalli comanda sessão solene com presença do “Japonês da Federal” e entrega de títulos Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli Nesta sexta-feira (4), data em que celebra seu aniversário, o vereador...

Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share