Momento MT |Do R7

Ranalli propõe realocação de ambulantes da 13 de Junho para região do Beco do Candeeiro Antoniel Pontes – assessoria vereador Rafael Ranalli O vereador Rafael Ranalli (PL) sugeriu ao prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini...

O vereador Rafael Ranalli (PL) sugeriu ao prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL), a realocação dos vendedores ambulantes que atuam de forma irregular na Rua 13 de Junho e demais vias do entorno do Centro Histórico para a região compreendida entre a Praça Doutor Alberto Novis e o Beco do Candeeiro. A proposta prevê a instalação de bancas padronizadas para garantir organização e melhores condições de trabalho aos comerciantes.

Saiba mais sobre essa proposta e suas implicações no comércio local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: